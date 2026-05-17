Мировой порядок больше не работает - Залужный призвал к новым решениям в сфере безопасности

Посол Украины в Великобритании Залужный заявил о необходимости новых глобальных решений в сфере безопасности из-за изменения характера войны. Об этом он сказал во время Lennart Meri Conference, которая ежегодно проходит в Таллинне и является одной из ведущих конференций по безопасности в Северной Европе, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, во время конференции представители разных стран поднимали важные вопросы, касающиеся будущей политики безопасности в условиях роста нестабильности в мире.

Прозвучали важные вопросы от представителей разных стран. Но все они об одном - какой должна быть политика безопасности в условиях, когда мир погружается в эпоху нестабильности и новых конфликтов - отметил он.

Залужный подчеркнул, что прежний мировой порядок больше не работает. По его мнению, изменения, произошедшие на фронте в Украине, существенно изменили подходы к ведению войны.

Масштабные изменения, произошедшие на фронте в Украине, абсолютно изменили парадигму способов ведения войны. Современная война уже другая, а потому предсказать ее результаты просто невозможно - заявил посол Украины в Великобритании.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях мир нуждается в новых глобальных решениях в сфере безопасности. Иначе, по его словам, существующие конфликты могут распространяться дальше.

Залужный также поблагодарил организаторов Lennart Meri Conference за внимание к темам, которые влияют не только на судьбу отдельных государств, но и на будущее всего человечества.

Напомним

В феврале Валерий Залужный сообщал, что на территории Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод - производственный комплекс компании Ukrspecsystems.