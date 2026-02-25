Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії - Залужний

На території Великої Британії почав працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems. Про це повідомив в Facebook посол України у Лондоні і колишній Головком Збройних сил України Валерій Залужний, передає УНН.

За словами Залужного, ці безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни. Він зазначив, що Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв.

Наші (українські - ред.) інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань

Він додав: запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Не йдеться про перенесення центру тяжіння з України - це розширення спільних українсько-британських спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва, зазначив Залужний.

Центр інженерної експертизи залишається в Україні, тоді як виробництво інтегрується у британський оборонний простір.

Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки. Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку