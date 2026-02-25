$43.260.03
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 2556 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
12:01 • 7744 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 12499 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
09:09 • 18594 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 17416 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 16321 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 21533 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 27904 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22843 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії - Залужний

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Компанія Ukrspecsystems відкрила виробничий комплекс у Великій Британії. Це розширення українсько-британських спроможностей та створення другого контуру стійкості.

Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії - Залужний
Фото: www.facebook.com/vzaluzhnyi

На території Великої Британії почав працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems. Про це повідомив в Facebook посол України у Лондоні і колишній Головком Збройних сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Деталі

За словами Залужного, ці безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни. Він зазначив, що Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв.

Наші (українські - ред.) інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань

- заявив посол України у Британії.

Він додав: запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Не йдеться про перенесення центру тяжіння з України - це розширення спільних українсько-британських спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва, зазначив Залужний.

Центр інженерної експертизи залишається в Україні, тоді як виробництво інтегрується у британський оборонний простір.

Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки. Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку

- заявив Залужний.

Нагадаємо

Велика Британія запровадила майже 300 нових санкцій проти рф, націлених на скорочення нафтових доходів та підрив військової спроможності.

Євген Устименко

