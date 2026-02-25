Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании - Залужный

$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 1548 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 4238 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 10861 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 13960 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 19770 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 18344 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17026 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21896 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28253 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22938 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
86%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 10072 просмотра
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 5560 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 14636 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 14992 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 7828 просмотра
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 10846 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 41198 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 51418 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 68924 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 85825 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 16433 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 20133 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 22456 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 27050 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 35442 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
НАСАМС

Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании - Залужный

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Компания Ukrspecsystems открыла производственный комплекс в Великобритании. Это расширение украинско-британских возможностей и создание второго контура устойчивости.

Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании - Залужный
Фото: www.facebook.com/vzaluzhnyi

На территории Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод - производственный комплекс компании Ukrspecsystems. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Лондоне и бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Подробности

По словам Залужного, эти беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны. Он отметил, что Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств.

Наши (украинские - ред.) инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений

- заявил посол Украины в Британии.

Он добавил: запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Речь не идет о переносе центра тяжести из Украины - это расширение совместных украинско-британских возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства, отметил Залужный.

Центр инженерной экспертизы остается в Украине, тогда как производство интегрируется в британское оборонное пространство.

Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности. Для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. Для Британии - это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к технологиям, проверенным в современной войне, и создание рабочих мест. Это пример того, как можно быстро интегрировать боевой опыт в промышленные решения и собственную безопасность

- заявил Залужный.

Напомним

Великобритания ввела почти 300 новых санкций против рф, нацеленных на сокращение нефтяных доходов и подрыв военной способности.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии