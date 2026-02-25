Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании - Залужный

На территории Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод - производственный комплекс компании Ukrspecsystems. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Лондоне и бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

По словам Залужного, эти беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны. Он отметил, что Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств.

Наши (украинские - ред.) инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений

Он добавил: запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Речь не идет о переносе центра тяжести из Украины - это расширение совместных украинско-британских возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства, отметил Залужный.

Центр инженерной экспертизы остается в Украине, тогда как производство интегрируется в британское оборонное пространство.

Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности. Для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. Для Британии - это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к технологиям, проверенным в современной войне, и создание рабочих мест. Это пример того, как можно быстро интегрировать боевой опыт в промышленные решения и собственную безопасность