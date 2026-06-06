Экс-нардеп Тягнибок получил ранение на фронте - Марцинкив
Киев • УНН
Лидер Свободы Олег Тягнибок получил ранение в результате удара дрона по авто. Он получил контузию и баротравму, на данный момент жизни подполковника угрозы нет.
Лидера партии "Свобода", бывшего нардепа и командира батальона беспилотных систем 128-й бригады "Дикое Поле" Олега Тягнибока ранили на фронте, сообщил его однопартиец, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с побратимами был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!
Об этом также сообщил старший лейтенант, заместитель командира роты батальона Тимур Кныш.
"Был ранен наш командир, подполковник Олег Тягнибок. При передвижении по территории гарнизона в машину попала FPV-шка. Слава Богу, что эта новость стала, я бы сказал, горькой, но не трагической. (...) Сильная контузия со всеми последствиями - это и баротравмы, и сотрясение. Но человек все же жив, выжил, оказали медицинскую помощь. Мы сейчас следим за его здоровьем", - сказал Кныш.
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