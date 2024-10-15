Экс-депутата Ляшко назначили командиром батальона БПЛА: в ВСУ объяснили, почему
Киев • УНН
Экс-депутат Олег Ляшко назначен командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБР за высокую эффективность. За два года службы он зарекомендовал себя как эффективный командир в сфере БПЛА.
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБР за его высокую эффективность. Об этом говорится в заявлении 11-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, лейтенант Олег Ляшко за два года службы в этой бригаде зарекомендовал себя следующим образом:
- Что касается беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;
- Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы противника;
- В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады
В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны13 октября 2024, 12:25 • 17778 просмотров