Ексдепутата Ляшка призначили командиром батальйону БПЛА: у ЗСУ пояснили, чому
Київ • УНН
Ексдепутата Олега Ляшка призначено командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР за високу ефективність. За два роки служби він зарекомендував себе як ефективний командир у сфері БПЛА.
Лідера Радикальної партії Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР за його високу ефективність. Про це йдеться у заяві 11-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в цій бригаді зарекомендував себе наступним чином:
- Щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість;
- Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;
- У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.
Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади
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