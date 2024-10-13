У застосунку "Армія+" з'являться навчальні курси та програма лояльності для військових - Міноборони
Київ • УНН
Мобільний застосунок "Армія+" отримає нові функції, включаючи навчальний модуль та цифровий військовий квиток. У "Резерв+" з'явиться сервіс рекрутингу для перегляду вакансій у військових частинах.
У Майбутньому мобільний застосунок "Армія+" стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Вже наступна версія отримає функції навчання. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла про розвиток додатка "Армія+".
У застосунок планують додати електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії
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За словами заступниці міністра, ключові нововведення "Армія+" включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
Доповнення
Щодо застосунку "Резерв+", то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби
Нагадаємо
У міноборони розповіли, що за майже два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Також понад 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами.