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У застосунку "Армія+" з'являться навчальні курси та програма лояльності для військових - Міноборони

Київ • УНН

 • 18483 перегляди

Мобільний застосунок "Армія+" отримає нові функції, включаючи навчальний модуль та цифровий військовий квиток. У "Резерв+" з'явиться сервіс рекрутингу для перегляду вакансій у військових частинах.

У застосунку "Армія+" з'являться навчальні курси та програма лояльності для військових - Міноборони

У Майбутньому мобільний застосунок "Армія+" стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Вже наступна версія отримає функції навчання. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі 

Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла про розвиток додатка "Армія+".

У застосунок планують додати електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії

- пояснює Черногоренко. 

В застосунку "Армія+" з'явилась можливість оновити свій статус про військову службу: як це зробити 27.09.24, 13:13 • 13108 переглядiв

За словами заступниці міністра, ключові нововведення "Армія+" включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Доповнення

Щодо застосунку "Резерв+", то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби

- наголошує заступниця міністра оборони. 

Нагадаємо

У міноборони розповіли, що за майже два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Також понад 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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