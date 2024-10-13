У застосунку "Армія+" з'являться навчальні курси та програма лояльності для військових - Міноборони

У Майбутньому мобільний застосунок "Армія+" стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Вже наступна версія отримає функції навчання. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла про розвиток додатка "Армія+".

У застосунок планують додати електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії

В застосунку "Армія+" з'явилась можливість оновити свій статус про військову службу: як це зробити

За словами заступниці міністра, ключові нововведення "Армія+" включатимуть:

Доповнення

Щодо застосунку "Резерв+", то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби