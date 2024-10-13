В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  109683 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  133792 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  146754 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  167085 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  162308 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  145066 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  134006 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115580 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108604 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107791 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

  •  43915 просмотра
Украинские полярники во время затмения Солнца провели уникальные исследования ионосферы

Украинские полярники во время затмения Солнца провели уникальные исследования ионосферы

  •  41129 просмотра
В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"

В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"

  •  28215 просмотра
Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены

Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены

  •  53096 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов, 9 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях

Еще плюс 1300 оккупантов, 9 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях

  •  25790 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  122420 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  120203 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  130604 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  145018 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  143135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

  •  43915 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  101413 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

11 октября 2024, 19:37  •  79796 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  108517 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  118795 просмотра
Актуальное
В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны

В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 12:25  •  697 просмотра

Read in English

Мобильное приложение «Армия+» получит новые функции, включая учебный модуль и цифровой военный билет. В «Резерв+» появится сервис рекрутинга для просмотра вакансий в воинских частях.

В будущем мобильное приложение «Армия+» станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. Уже следующая версия получит функции обучения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали 

Во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала о развитии приложения «Армия+».

В приложение планируют добавить электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии

- объясняет Черногоренко. 

В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать27 сентября 2024, 10:13 • 12777 просмотров

По словам заместителя министра, ключевые нововведения «Армия+» будут включать:

  • учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
  • цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
  • систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Дополнение

Что касается приложения «Резерв+», то в нем появится инновационный сервис рекрутинга. Это позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.

Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы

- отмечает заместитель министра обороны. 

Напомним,

В минобороны рассказали, что за почти два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащихв. Также более 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоТехнологии
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины