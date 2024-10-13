В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны
Киев • УНН
Мобильное приложение «Армия+» получит новые функции, включая учебный модуль и цифровой военный билет. В «Резерв+» появится сервис рекрутинга для просмотра вакансий в воинских частях.
В будущем мобильное приложение «Армия+» станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. Уже следующая версия получит функции обучения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала о развитии приложения «Армия+».
В приложение планируют добавить электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.
В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии
В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать27 сентября 2024, 10:13 • 12777 просмотров
По словам заместителя министра, ключевые нововведения «Армия+» будут включать:
- учебный модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
- цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
- систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.
Дополнение
Что касается приложения «Резерв+», то в нем появится инновационный сервис рекрутинга. Это позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.
Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы
Напомним,
В минобороны рассказали, что за почти два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащихв. Также более 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами.