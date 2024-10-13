В приложении «Армия+» появятся учебные курсы и программа лояльности для военных - Минобороны

В будущем мобильное приложение «Армия+» станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. Уже следующая версия получит функции обучения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала о развитии приложения «Армия+».

В приложение планируют добавить электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель - сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии

В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать

По словам заместителя министра, ключевые нововведения «Армия+» будут включать:

Дополнение

Что касается приложения «Резерв+», то в нем появится инновационный сервис рекрутинга. Это позволит военнообязанным просматривать актуальные вакансии в воинских частях.

Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы