Оккупанты фактически закрыли "сухопутный коридор" в Крым и ключевые трассы Луганщины - Андрющенко

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Оккупационные власти фактически закрыли "сухопутный коридор" в Крым и ключевые трассы Луганщины — запретили пассажирские перевозки по ряду стратегических маршрутов. В частности, речь идет о трассах Р-280 "Новороссия" и Р-150. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты фактически закрыли "сухопутный коридор" в Крым и ключевые трассы Луганщины — написал Андрющенко.

Детали

"С 4:00 утра оккупационные власти запретили любые пассажирские перевозки по ряду стратегических маршрутов. Под ограничения попали как регулярные автобусные рейсы, так и частные перевозки", — сообщил Андрющенко.

По его словам, речь идет о двух главных транспортных артериях оккупированных территорий:

Р-280 “Новороссия” (ростов-на-дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь), которую россияне называют своим “сухопутным коридором” в Крым;

Р-150 (белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь), соединяющая россию с оккупированными районами востока Украины.

"Официальное объяснение традиционное — "забота о безопасности гражданских". Но истинная причина выглядит гораздо прозаичнее: украинские дроны все активнее работают по военной логистике противника в глубоком тылу", — добавил Андрющенко.

Он отметил, что россияне пытаются скрыть последствия украинских ударов.

"Пассажиры автобусов — это сотни свидетелей, которые могут фотографировать уничтоженную технику, горящие склады и колонны, попавшие под атаку. Во-вторых, оккупанты освобождают дороги для военных перевозок. Из-за регулярных ударов по грузовикам с горючим и боеприпасами логистика рф работает с большим трудом, поэтому гражданский транспорт просто убирают с маршрутов. В-третьих, само закрытие стратегических трасс свидетельствует о серьезных проблемах с безопасностью в тылу. Если государство вынуждено ограничивать движение на собственных ключевых магистралях, это означает, что оно не может гарантировать контроль над ситуацией", — отмечает Андрющенко.

По его словам, для жителей оккупированных территорий последствия будут ощутимыми. Многим станет сложнее выехать, навестить родственников или воспользоваться маршрутами через территорию рф, которые часто оставались единственной возможностью передвижения, указал он.

"Фактически оккупационные власти все больше превращают захваченные территории в закрытую военную зону, где интересы армии окончательно преобладают над потребностями гражданского населения. И что показательно: еще несколько лет назад именно эти дороги российская пропаганда называла символом "надежного сообщения" и "интеграции новых регионов", — резюмировал Андрющенко.

Напомним

российское командование ввело новые правила перевозки военных грузов на трассе Р-280 "новороссия" после значительных потерь от ударов украинских беспилотников.