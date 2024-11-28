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Канада уже изучает тарифы на определенные товары из США после угроз Трампа ввести пошлины

Канада уже изучает тарифы на определенные товары из США после угроз Трампа ввести пошлины

Киев  •  УНН

 • 2444 просмотра

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Канада изучает возможность введения тарифов на товары из США в ответ на угрозу Трампа вести 25% пошлину. Ежедневный торговый оборот между странами составляет 2,7 миллиарда долларов, а Канада является основным экспортером 36 штатов США.

Канада уже изучает возможность введения тарифов в ответ на некоторые товары из Соединенных Штатов, если новоизбранный президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести значительные тарифы на канадские товары. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Высокопоставленный чиновник анонимно рассказал изданию, что Канада готовится к любому развитию событий и уже начала думать о том, на какие товары нацелить тарифы в ответ. Чиновник подчеркнул, что никакого решения еще не принято.

Трамп пригрозил ввести таможенные тарифы на товары из Канады и Мексики, если страны не остановят, как он сказал, поток наркотиков и мигрантов через южные и северные границы. Он заявил, что одним из своих первых указов введет 25-процентный налог на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

Канадские официальные лица утверждают, что их страна не является проблемой и что тарифы будут иметь серьезные последствия для обеих стран. Канадские правительственные чиновники добавляют, что объединение Канады с Мексикой несправедливо, но заявляют, что готовы вкладывать новые инвестиции в безопасность границ и сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы снизить цифры со стороны Канады. Канадцы также обеспокоены притоком мигрантов на север, если Трамп реализует свой план массовых депортаций.

Планы Трампа по пошлинам вызвали международную критику: Мексика, Канада и Китай предостерегают от экономических последствий27 нояб. 2024, 03:31 • 20176 просмотров

Добавим

Канада является основным экспортным направлением для 36 штатов США. Ежедневно через границу пересекают товары и услуги на сумму почти 2,7 миллиарда долларов США. Около 60% американского импорта сырой нефти приходится на Канаду, а 85% американского импорта электроэнергии - на Канаду. Канада также является крупнейшим иностранным поставщиком стали, алюминия и Урана в США и имеет 34 критически важных минерала и металла, которые Пентагон стремится получить и инвестировать в них для обеспечения национальной безопасности.

Премьер - министры канадских провинций хотят, чтобы Трюдо провел переговоры о двустороннем торговом соглашении с Соединенными Штатами, которое исключает Мексику.

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Напомним

Когда Трамп поднял пошлины во время своего первого президентского срока, другие страны отреагировали на это своими собственными ответными тарифами. Канада, например, объявила о миллиардах новых городов в 2018 году против США в ответ на новые налоги на канадскую сталь и алюминий.

Многие американские товары были выбраны из-за их политического, а не экономического влияния. Например, Канада ежегодно импортирует йогурт за 3 миллиона долларов из США, и большая его часть поступает с одного завода в Висконсине, родном штате тогдашнего спикера Палаты представителей Пола Райана. Этот продукт был обложен пошлиной в размере 10%.

Другим продуктом в списке был виски из Теннесси и Кентукки, последний из которых является родным штатом тогдашнего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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