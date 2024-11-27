Планы Трампа по пошлинам вызвали международную критику: Мексика, Канада и Китай предостерегают от экономических последствий

Угроза Трампа о введении пошлин вызвала критику со стороны международных партнеров. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мексика, Канада и Китай, а также ведущие отраслевые ассоциации предостерегли о серьезных экономических последствиях от планов новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести крупные тарифы на импортные товары.

По их словам, такие действия угрожают экономикам всех трех стран, могут спровоцировать рост инфляции и нанести ущерб рынкам труда.

Обещание Трампа, объявленное в понедельник, вызвало волнение на рынках валюты, акций и облигаций во вторник. Мексика и Канада, которые тесно связаны с США в области производства автомобилей и энергетики, особенно обеспокоены.

Международные лидеры предупреждают, что такие меры могут привести к торговой войне, которая окажет негативное влияние на глобальную экономику.

Трамп анонсировал новые тарифы для Мексики, Канады и Китая: что ждет импорт