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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планы Трампа по пошлинам вызвали международную критику: Мексика, Канада и Китай предостерегают от экономических последствий

Планы Трампа по пошлинам вызвали международную критику: Мексика, Канада и Китай предостерегают от экономических последствий

Киев  •  УНН

 • 103 просмотра

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Международные партнеры раскритиковали планы Трампа по введению высоких тарифов на импортные товары. Страны предупреждают об угрозе экономической стабильности и возможности торговой войны.

Угроза Трампа о введении пошлин вызвала критику со стороны международных партнеров. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мексика, Канада и Китай, а также ведущие отраслевые ассоциации предостерегли о серьезных экономических последствиях от планов новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести крупные тарифы на импортные товары.

По их словам, такие действия угрожают экономикам всех трех стран, могут спровоцировать рост инфляции и нанести ущерб рынкам труда. 

Обещание Трампа, объявленное в понедельник, вызвало волнение на рынках валюты, акций и облигаций во вторник. Мексика и Канада, которые тесно связаны с США в области производства автомобилей и энергетики, особенно обеспокоены. 

Международные лидеры предупреждают, что такие меры могут привести к торговой войне, которая окажет негативное влияние на глобальную экономику.

Трамп анонсировал новые тарифы для Мексики, Канады и Китая: что ждет импорт26 нояб. 2024, 01:35 • 15744 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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