Трамп анонсировал новые тарифы для Мексики, Канады и Китая: что ждет импорт
Киев • УНН
Новоизбранный президент США планирует ввести 25% пошлину на импорт из Мексики и Канады из-за проблем с наркотрафиком. Также предлагается дополнительный 10% тариф на китайские товары из-за поставок фентанила.
Новоизбранный президент США Трамп объявил о намерении повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая после вступления в должность. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Это решение он связывает с борьбой против нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и преступности, которые представляют угрозу для США.
Дональд Трамп планирует ввести 25-процентную пошлину на весь импорт из соседних Мексики и Канады, пока, по его словам, не будут решены проблемы с наркотрафиком и нелегальным пересечением границы.
Кроме того, он предлагает дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая, мотивируя это отсутствием результатов в борьбе с поставками фентанила в США.
Эти шаги являются частью более широкой стратегии экономического и пограничного контроля, которую Трамп обещает реализовать в начале своего нового президентского срока.
Он также выражает недовольство сотрудничеством с Китаем, утверждая, что предыдущие договоренности по усилению борьбы с наркоторговлей не были выполнены.
Трамп может проводить переговоры с Украиной на условиях путина, если рф разорвет военные отношения с Китаем - The Guardian24 нояб. 2024, 11:15 • 61207 просмотров