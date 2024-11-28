Из-за новых таможенных тарифов Трампа IKEA предупреждает о росте цен

Генеральный директор компании-владелицы мебельных магазинов IKEA пояснил, что после введения пошлины на импорт, запланированной Дональдом Трампом, удержать низкие цены на товары компании будет проблематично. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Джеспер Бродин, гендиректор Ingka Group (компания-владелица мебельных магазинов IKEA) в интервью CNN отметил, что проанонсированные Трампом таможенные тарифы не поддержат международные компании и международную торговлю. В конце концов, это ударит по кошельку потребителя.

"Тарифы затрудняют нам поддержание низких цен и обеспечение доступности для многих людей, что в конечном итоге является нашей целью", - сказал Джеспер Бродин.

Он упомянул о том, что его компания всегда переживала сложные времена, когда действовали высокие тарифы. "это вне нашего контроля. Нам нужно будет понять и адаптироваться", - добавил Бродин.

Напомним

Новоизбранный президент США планирует ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады из-за проблем с наркотрафиком. Также предлагается дополнительный 10% тариф на китайские товары через поставки фентанила.