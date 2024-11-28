Из-за новых таможенных тарифов Трампа IKEA предупреждает о росте цен

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 107491 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 153563 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 158936 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 160000 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 128447 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 125757 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 132386 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146905 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114756 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125182 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские борцы Насибов и Беленюк вошли в тройку лучших мирового рейтинга UWW-2024

Украинские борцы Насибов и Беленюк вошли в тройку лучших мирового рейтинга UWW-2024

 • 17296 просмотра
Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео

Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео

 • 18413 просмотра
Киевщина вошла в тройку лидеров по установке солнечных электростанций

Киевщина вошла в тройку лидеров по установке солнечных электростанций

 • 24037 просмотра
Байден не успеет выделить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до завершения президентского срока-WSJ

Байден не успеет выделить миллиарды долларов обещанной помощи Украине до завершения президентского срока-WSJ

 • 27023 просмотра
рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

03:20 • 16062 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 110076 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 136244 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 153563 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 158936 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 160000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 101226 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 109116 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 115157 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 114143 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 113644 просмотра
Актуальное
Из-за новых таможенных тарифов Трампа IKEA предупреждает о росте цен

Из-за новых таможенных тарифов Трампа IKEA предупреждает о росте цен

Киев  •  УНН

 • 5473 просмотра

Read in English

Гендиректор Ingka Group заявил о сложностях с удержанием низких цен на продукцию IKEA из-за новых таможенных тарифов Трампа. Компания вынуждена будет адаптироваться к новым условиям, что может повлиять на доступность товаров.

Генеральный директор компании-владелицы мебельных магазинов IKEA пояснил, что после введения пошлины на импорт, запланированной Дональдом Трампом, удержать низкие цены на товары компании будет проблематично. Об этом сообщает CNN, передает УНН.  

Джеспер Бродин, гендиректор Ingka Group (компания-владелица мебельных магазинов IKEA) в интервью CNN отметил, что проанонсированные Трампом таможенные тарифы не поддержат международные компании и международную торговлю. В конце концов, это ударит по кошельку потребителя.

"Тарифы затрудняют нам поддержание низких цен и обеспечение доступности для многих людей, что в конечном итоге является нашей целью",

- сказал Джеспер Бродин.

Он упомянул о том, что его компания всегда переживала сложные времена, когда действовали высокие тарифы. "это вне нашего контроля. Нам нужно будет понять и адаптироваться", - добавил Бродин. 

Напомним

Новоизбранный президент США планирует ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады из-за проблем с наркотрафиком. Также предлагается дополнительный 10% тариф на китайские товары через поставки фентанила.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира