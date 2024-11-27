Трамп после обещаний новых пошлин для Китая выбрал торговым представителем проверенного в торговых войнах юриста

Новообраний президент США Дональд Трамп взяв на посаду торгового представника адвоката Джеймисона Гріра, який працював з ним під час першого терміну президентства. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Нью-Йорк Таймс".

Детали

Дональд Трамп выбрал юриста и своего бывшего чиновника Джеймисона Грира в качестве главного участника торговых переговоров. Это решение является значительным, с учетом планов новоизбранного президента ввести высокие пошлины на иностранную продукцию и переписать правила торговли в пользу Америки.

Джеймисон Грир является партнером по международной торговле в юридической фирме King & Spalding. Во время первого срока Трампа он работал начальником штаба Роберта Э. Лайтхайзера, торгового представителя в то время. Он участвовал в торговых переговорах администрации Трампа с Китаем, а также в пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

А до этого Джеймисон Грир служил в военно-воздушных силах, где оказывал юридические услуги и защищал американских авиаторов в уголовных расследованиях.

Джеймисон сосредоточить внимание офиса торгового представителя США на сдерживании огромного торгового дефицита страны, защите американского производства, сельского хозяйства и услуг экспортных рынков во всем мире - сказал Трамп.

Должность торгового представителя исторически приобрела большее значение при Дональде Трампе. Во время своего первого президентства офис помог вести торговую войну против Китая, ввел значительные тарифы на его продукцию и заключил ряд торговых соглашений.

Во время своего следующего срока избранный президент пообещал снова агрессивно использовать полномочия правительства в торговле. Он заявил, что введет пошлины на все продукты, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая в первый день его пребывания в должности.

На странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп поделился, что он будет использовать распоряжение об установлении 25-процентной пошлины на товары из Канады и Мексики до тех пор, пока наркотики и мигранты не перестанут пересекать границу. Также, он планирует ввести дополнительные 10-процентные пошлины на все товары из Китая. По словам президента, эта страна доставляет нелегальные наркотики в Соединенные Штаты.

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Вероятно, если эти города будут приняты, на них сильно повлияют глобальные цепочки поставок, что повлечет за собой расходы для американских компаний, включая производителей автомобилей, фермеров и упаковщиков пищевых продуктов.

Помимо выполнения планов Дональда Трампа, офис также будет играть важную роль в переговорах об условиях торговли с Канадой и Мексикой. В 2026 году страны намерены пересмотреть условия соглашения между США, Мексикой и Канадой.

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Напомним

Дональд Трамп выбрал Джея Бхаттачарью, известного скептика карантинных мер, в качестве директора ключевого агентства здравоохранения США. Бхаттачарья является автором противоречивой декларации, предлагавшей альтернативу локдауну.

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