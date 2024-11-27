Трамп после обещаний новых пошлин для Китая выбрал торговым представителем проверенного в торговых войнах юриста
Киев • УНН
Дональд Трамп выбрал Джеймисона Грира в качестве главного торгового представителя США. Грир, ранее работавший с Трампом, будет помогать внедрять новые пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.
Новообраний президент США Дональд Трамп взяв на посаду торгового представника адвоката Джеймисона Гріра, який працював з ним під час першого терміну президентства. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Нью-Йорк Таймс".
Детали
Дональд Трамп выбрал юриста и своего бывшего чиновника Джеймисона Грира в качестве главного участника торговых переговоров. Это решение является значительным, с учетом планов новоизбранного президента ввести высокие пошлины на иностранную продукцию и переписать правила торговли в пользу Америки.
Джеймисон Грир является партнером по международной торговле в юридической фирме King & Spalding. Во время первого срока Трампа он работал начальником штаба Роберта Э. Лайтхайзера, торгового представителя в то время. Он участвовал в торговых переговорах администрации Трампа с Китаем, а также в пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.
А до этого Джеймисон Грир служил в военно-воздушных силах, где оказывал юридические услуги и защищал американских авиаторов в уголовных расследованиях.
Джеймисон сосредоточить внимание офиса торгового представителя США на сдерживании огромного торгового дефицита страны, защите американского производства, сельского хозяйства и услуг экспортных рынков во всем мире
Должность торгового представителя исторически приобрела большее значение при Дональде Трампе. Во время своего первого президентства офис помог вести торговую войну против Китая, ввел значительные тарифы на его продукцию и заключил ряд торговых соглашений.
Во время своего следующего срока избранный президент пообещал снова агрессивно использовать полномочия правительства в торговле. Он заявил, что введет пошлины на все продукты, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая в первый день его пребывания в должности.
На странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп поделился, что он будет использовать распоряжение об установлении 25-процентной пошлины на товары из Канады и Мексики до тех пор, пока наркотики и мигранты не перестанут пересекать границу. Также, он планирует ввести дополнительные 10-процентные пошлины на все товары из Китая. По словам президента, эта страна доставляет нелегальные наркотики в Соединенные Штаты.
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Вероятно, если эти города будут приняты, на них сильно повлияют глобальные цепочки поставок, что повлечет за собой расходы для американских компаний, включая производителей автомобилей, фермеров и упаковщиков пищевых продуктов.
Помимо выполнения планов Дональда Трампа, офис также будет играть важную роль в переговорах об условиях торговли с Канадой и Мексикой. В 2026 году страны намерены пересмотреть условия соглашения между США, Мексикой и Канадой.
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Напомним
Дональд Трамп выбрал Джея Бхаттачарью, известного скептика карантинных мер, в качестве директора ключевого агентства здравоохранения США. Бхаттачарья является автором противоречивой декларации, предлагавшей альтернативу локдауну.
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