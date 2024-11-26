Окончательная победа: приказ окружного судьи США закрыл дело Трампа о попытках сорвать выборы-2020
Киев • УНН
Федеральный судья Таня Чуткан закрыла уголовное дело против Дональда Трампа о попытке отмены результатов выборов 2020 года. Решение принято в соответствии с рекомендациями спецпрокурора Джека Смита.
Федеральный судья присоединилась к рекомендациям спецпрокурора Джека Смита, который решил не преследовать действующего президента.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
В понедельник американский судья закрыл федеральное уголовное дело по обвинению Дональда Трампа в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года. Федеральный судья Таня Чуткан следовала рекомендациям специального прокурора Джека Смита, который решил придерживаться политики, принятой более 50 лет назад Министерством юстиции, и не преследовать новоизбранного президента.
Справочно
Департамент придерживается политики отказа от преследования действующего президента с 1973 года, в разгар Уотергейтского скандала, но случай Трампа, избранного президентом после уголовного преследования, является беспрецедентным.
Окончательная победа
Дональд Трамп теперь может продолжать свою политическую деятельность, не подвергаясь серьезным обвинениям. Накануне специальный прокурор Джек Смит в своем ходатайстве подчеркнул, что запрет на уголовное преследование является «категорическим» и не зависит от «тяжести инкриминируемых преступлений, силы доказательств, представленных правительством, или сути обвинения».
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