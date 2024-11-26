Новый "Рамштайн" может состояться в декабре: что с участием Байдена

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Руководитель штаба планирования Германии сообщил о возможном проведении заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в декабре. Рассматривается вариант встречи на уровне лидеров государств с участием президента США.

Дополнительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) может состояться в декабре, одним из вариантов являются переговоры на высшем уровне, сообщил руководитель штаба планирования и специальной группы по Украине министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

Фройдинг сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно формата встречи, также рассматривается возможность организации встречи на уровне лидеров государств, с участием президента США Джо Байдена.

Генерал не считает, что то, что в январе ожидается смена президента и исполнительной власти США, является проблемой для переговоров. Наоборот, по его убеждению, это поможет подтвердить стремление продолжать поддержку Вооруженных сил Украины. Известно, что Германия предоставила пакет помощи и готовится поставить новые системы ПВО.

Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО25 нояб. 2024, 22:15 • 11871 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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