Новый "Рамштайн" может состояться в декабре: что с участием Байдена
Киев • УНН
Руководитель штаба планирования Германии сообщил о возможном проведении заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в декабре. Рассматривается вариант встречи на уровне лидеров государств с участием президента США.
Дополнительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) может состояться в декабре, одним из вариантов являются переговоры на высшем уровне, сообщил руководитель штаба планирования и специальной группы по Украине министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Детали
Фройдинг сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно формата встречи, также рассматривается возможность организации встречи на уровне лидеров государств, с участием президента США Джо Байдена.
Генерал не считает, что то, что в январе ожидается смена президента и исполнительной власти США, является проблемой для переговоров. Наоборот, по его убеждению, это поможет подтвердить стремление продолжать поддержку Вооруженных сил Украины. Известно, что Германия предоставила пакет помощи и готовится поставить новые системы ПВО.
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