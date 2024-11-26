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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО

Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО

Киев  •  УНН

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Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Первые системы IRIS-T SLM и SLS поступят в Украину уже к Рождеству.

Германия предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Об этом сообщает представитель минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает УНН.

Детали

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что новые системы IRIS-T SLM и SLS, которые предназначены для перехвата баллистических ракет средней и малой дальности, прибудут в Украину в течение следующих недель, до Рождества.

Впрочем Фройдинг также заверил, что поддержка со стороны его государства для Украины не прекратится после праздников и продолжится в следующих месяцах, включая после выборов в Германии.

Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T24 мая 2024, 21:25 • 24066 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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