Германия анонсировала новые поставки IRIS-T: когда Украина получит системы ПВО
Киев • УНН
Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Первые системы IRIS-T SLM и SLS поступят в Украину уже к Рождеству.
Германия предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2024 года. Об этом сообщает представитель минобороны Германии Кристиан Фройдинг, передает УНН.
Детали
Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что новые системы IRIS-T SLM и SLS, которые предназначены для перехвата баллистических ракет средней и малой дальности, прибудут в Украину в течение следующих недель, до Рождества.
Впрочем Фройдинг также заверил, что поддержка со стороны его государства для Украины не прекратится после праздников и продолжится в следующих месяцах, включая после выборов в Германии.
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T24 мая 2024, 21:25 • 24066 просмотров