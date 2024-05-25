Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

В правительстве Германии официально подтвердили передачу Украине дополнительной системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Министр обороны Борис Писториус в X Минобороны Германии, передает УНН.

Детали

Мы снова доставили в Украину комбинированную огневую часть IRIS-T SLM и IRIS-T SLS - высокосовременный и хорошо зарекомендовавший себя комплекс ПВО средней и малой дальности непосредственно немецкого производства - проинформировал Министр обороны Германии Борис Писториус.

Также Писториус отметил, что эта новая поставка является важным шагом в укреплении оборонных возможностей Украины на фоне растущей угрозы со стороны рф. IRIS-T - это современная система противовоздушной обороны, которая уже доказала свою эффективность в различных боевых условиях. Увеличение количества таких систем значительно улучшит способность Украины защищать свое воздушное пространство и критическую инфраструктуру от вражеских атак.

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ