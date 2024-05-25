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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні системи ППО IRIS-T

Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні системи ППО IRIS-T

Київ • УНН

 • 24254 перегляди

Німеччина поставила Україні нову систему протиповітряної оборони IRIS-T, посилюючи її обороноздатність проти російських загроз.

В уряді Німеччини офіційно підтвердили передачу Україні додаткової системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє Міністр оборони Борис Пісторіус у X Міноборони Німеччини, передає УНН.

Деталі

Ми знову доставили в Україну комбіновану вогневу частину IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – високосучасний і добре зарекомендував себе комплекс ППО середньої та малої дальності безпосередньо німецького виробництва  

- поінформував Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також Пісторіус зауважив, що ця нова поставка є важливим кроком у зміцненні оборонних можливостей України на тлі зростаючої загрози з боку рф. IRIS-T – це сучасна система протиповітряної оборони, яка вже довела свою ефективність у різних бойових умовах. Збільшення кількості таких систем значно покращить здатність України захищати своє повітряний простір та критичну інфраструктуру від ворожих атак.

Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ24.05.24, 21:02 • 21527 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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