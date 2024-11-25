Робот-собака от Boston Dynamics охраняет резиденцию Трампа во Флориде

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Секретная служба США привлекла робота-патрульного по прозвищу «Spot» для охраны Мар-а-Лаго. Беспилотное устройство может работать как дистанционно, так и по запрограммированному маршруту.

Секретная служба США использует самые современные технологии для защиты избранного президента и облегчения бремени для агентов.

Пишет УНН со ссылкой на france24.

Робот-собака, изготовленный компанией Boston Dynamics был замечен во время патрулирования периметра Мар-а-Лаго, резиденции и частного клуба избранного президента Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.

Рискованная ставка, которая так триумфально оправдалась: Маск оказывает все большее влияние на возвращение Трампа в Белый дом11 нояб. 2024, 15:37 • 20464 просмотра

Как отмечают СМИ, устройство является самым новым инструментом в арсенале Секретной службы США. У собаки робота есть прозвище - устройство зовут "Spot".

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Также известно, что подобные собаки-роботы, скорее всего не имеют оружия. При этом, каждой из них можно управлять дистанционно или автоматически, если их маршрут заранее запрограммирован.

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Напомним,

Благодаря роботу-хирургу во Львове врачи провели уникальную операцию 6-летней девочке с синдромом Уилки.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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