Робот-собака от Boston Dynamics охраняет резиденцию Трампа во Флориде
Киев • УНН
Секретная служба США привлекла робота-патрульного по прозвищу «Spot» для охраны Мар-а-Лаго. Беспилотное устройство может работать как дистанционно, так и по запрограммированному маршруту.
Секретная служба США использует самые современные технологии для защиты избранного президента и облегчения бремени для агентов.
Пишет УНН со ссылкой на france24.
Робот-собака, изготовленный компанией Boston Dynamics был замечен во время патрулирования периметра Мар-а-Лаго, резиденции и частного клуба избранного президента Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.
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Как отмечают СМИ, устройство является самым новым инструментом в арсенале Секретной службы США. У собаки робота есть прозвище - устройство зовут "Spot".
Также известно, что подобные собаки-роботы, скорее всего не имеют оружия. При этом, каждой из них можно управлять дистанционно или автоматически, если их маршрут заранее запрограммирован.
Напомним,
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