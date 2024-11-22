Рютте планирует визит к Трампу в Мар-а-Лаго относительно стратегии для Украины - WP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как ожидается, вскоре поедет к избранному президенту США Дональду Трампу в его резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию мирных переговоров по Украине, со ссылкой на источники сообщает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, европейские лидеры контактировали с Трампом с момента его победы 5 ноября. Они, как указано, "столкнулись с тем, что избранный президент США задает вопросы об Украине, а не выдвигает требования". Примером может быть звонок канцлера Германии Олафа Шольца в выходные после избрания Трампа. "Что вы думаете о плане победы [президента Украины Владимира] Зеленского? Что вы думаете о путине?" - спросил Трамп, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с этим звонком.

Европейцы собрали заметки о подобных звонках лидеров Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран. "Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был больше настроен на слушание - хорошо подготовленным и не болтливым", - сказал немецкий чиновник.

Эти оптимистичные комментарии, бесспорно, отражают желание Европы развивать хорошие рабочие отношения с Трампом во время кризиса и смятения, отмечает журналист.

Несколько официальных лиц, как сообщается, сказали, что "главным представителем Европы в дискуссиях с Трампом, скорее всего, будет Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, который является новым генеральным секретарем НАТО". Рютте называют "шептуном Трампа", отчасти потому, что он успокоил тогдашнего президента после тирады о НАТО в 2018 году, согласившись, что Трамп был прав, требуя, чтобы члены альянса тратили больше на оборону.

Ожидается, что Рютте вскоре отправится в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию мирных переговоров по Украине, которые, по словам Трампа, он хочет, сообщили мне официальные лица - указывает журналист.

"Месседж Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и интересам Европы служит "справедливый и длительный мир", такой, который не поощряет российскую агрессию и может обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины", как указано, предсказал высокопоставленный немецкий чиновник.

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"Плохая сделка навредит Трампу так же, как и Европе, Рютте и другие, вероятно, посоветуют: "Помните, что вам нужно решить в отношении Украины таким образом, чтобы это не отозвалось вам во время вашего срока", - так немецкий чиновник описал послание Трампу. Условием любого успешного мирного соглашения является то, что "эта война больше никогда не повторится", потому что безопасность Украины будет защищена, утверждают европейцы", - отмечает журналист.

Во время частной встречи в Брюсселе на этой неделе с министрами обороны НАТО Рютте, как сообщается, призвал европейских лидеров контактировать с Трампом. "Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и возьмите его на борт, - посоветовал Рютте, по словам одного европейского чиновника, который присутствовал на встрече. - Убедитесь, что Америка остается на нашей стороне".

Рютте также призвал европейских министров обороны значительно увеличить свои расходы на оборону выше целевого показателя в два процента от валового внутреннего продукта.

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