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Рютте предупредил об угрозе всему Западу, если Путин "достигнет своего"

Рютте предупредил об угрозе всему Западу, если Путин "достигнет своего"

Киев  •  УНН

 • 7022 просмотра

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Марк Рютте пояснил, что в случае победы Россия станет сильнее территориально и военно, что создаст прямую угрозу для Запада. Он отметил важность победы Украины, особенно учитывая вмешательство Северной Кореи.

Если российский диктатор Владимир Путин " достигнет своего "в Украине," это не остановится на этом", предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет УНН.

детали

""У 2014 році російські захопили Крим, потім почалася війна. Повномасштабний російський наступ почався наприкінці лютого 2022 року, насправді 1000 днів тому. Я не можу писати більше, що Україна зробила, щоб переважати, будучи вчетверо меншою, маючи економіку, яка становить лише 25% від розміру російської економіки. Можу чи переважати до цього моменту, тому що ми на Заході та інші в усьому світі були готові забезпечити ті, що було необхідно Україні, щоб переважати та не дати путіну перемоги. Чому так важливо, щоб путін не досяг свого? Тому що він матиме осмілілу росію на нашому кордоні, яка здобуде у територіальній масі, здобуде у військовій можливості. І я абсолютно переконаний, що це не зупиниться на цьому", - сказав Генсек НАТО Марк Рютте.

"Тогда это создает прямую угрозу для всех нас на Западе. И именно поэтому мы должны убедиться, поскольку на кону поставлены наши ценности, а также наша коллективная безопасность, мы должны убедиться, что Украина одержит победу, и это сегодня номер один на повестке дня. Особенно сейчас, когда вмешивается Северная Корея, этот масштабный авиаудар прошлых выходных и 1000 дней сегодня", - подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО настаивает на увеличении помощи Украине на фоне поддержки россии со стороны КНДР, Китая и Ирана19 нояб. 2024, 13:47 • 7669 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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