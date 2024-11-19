Генсек НАТО настаивает на увеличении помощи Украине на фоне поддержки России со стороны КНДР, Китая и Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость большей помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией, особенно на фоне поддержки России в военных усилиях со стороны Северной Кореи, Китая и Ирана, пишет УНН.

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«Сегодня исполняется 1000 дней с момента полномасштабного российского наступления, неспровоцированного, полномасштабного российского наступления на Украину. Поэтому сегодня мы обсудим, как мы можем помочь Украине победить. Это означает больше помощи, больше денег, и мы должны предоставить их им», - подчеркнул Рютте.

«Особенно сейчас, когда на борт присоединились северокорейцы. И мы знаем, что Китай помогает России в военных усилиях. Мы знаем, что Иран поддерживает Россию в военных усилиях. И, как мы также знаем, путин должен заплатить за это. Например, когда ракетная технология поступает в Северную Корею, которая является прямой угрозой, создает прямую угрозу не только для нас, но и для Южной Кореи, Японии и даже для материковой части США. Поэтому мы должны убедиться, что путин не добьется своего, что Украина победит в этой борьбе», - указал Генсек НАТО, прибыв на заседание министров обороны ЕС и анонсировав этот вопрос в повестке дня встречи сегодня.

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