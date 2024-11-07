Рютте хочет обсудить с Трампом противодействие угрозам на фоне сотрудничества россии с Китаем, КНДР и Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "роль Северной Кореи является примером того, как работают вместе Китай, КНДР, россия и Иран", и это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для США. Поэтому он ждет встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как совместно противостоять этим угрозам, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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"Роль Северной Кореи - это, по сути, пример того, как эти страны работают вместе - Китай, Северная Корея, россия и, конечно, Иран. И это становится все большей угрозой не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов", потому что россия передает новейшие технологии Северной Корее в обмен на северокорейскую помощь в войне против Украины. А это угроза не только для европейской части НАТО, но и материковой части США", - заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

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"И это означает, что в Индо-Тихоокеанском регионе и Евроатлантике, но особенно также в рамках НАТО, США, Канады и европейской части НАТО, мы должны работать вместе. Поэтому я с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем совместно противостоять этим угрозам, что нам еще нужно сделать. И да, часть этого, и он здесь абсолютно прав, будет заключаться в том, что с европейской стороны НАТО нам придется больше тратить, делать больше, чтобы достичь целевых показателей возможностей", - добавил он.

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