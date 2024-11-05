Южная Корея подтвердила присутствие 10 тысяч военных КНДР в россии

Более 10 тыс. северокорейских военнослужащих уже в россии и должны быть задействованы в войне против Украины. Как пишет Reuters, об этом заявило Министерство обороны Южной Кореи, передает УНН.

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В южнокорейском Минобороны, ссылаясь на данные разведывательных органов, отметили, что "значительное количество" северокорейских военных находится в прифронтовых районах, включая курск.

Мы понимаем, что более 10 тыс. северокорейских военнослужащих сейчас находятся в россии, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая курск - заявил на брифинге представитель министерства обороны Сеула Чон Ха-Кю.

Чон сказал, что не располагает информацией, когда его спросили, участвуют ли северокорейцы в боях, а также о сообщениях южнокорейских СМИ со ссылкой на неназванного чиновника о том, что на поле боя погибло до 40 северокорейских военных.

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Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Пентагон заявил, что в курске, вблизи границы с Украиной, находится по меньшей мере 10 тыс. северокорейских солдат. Однако, в Пентагоне не могут подтвердить сообщения о том, что они участвуют в боевых действиях.

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Украинская разведка также заявила, что около 12 тыс. северокорейских военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов, уже находятся на территории россии и проходят подготовку на пяти военных базах.

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