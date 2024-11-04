Первые северокорейские военные уже попали под обстрел на Курщине - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Глава ЦПД СНБО сообщил об обстреле военных КНДР на Курщине. Ранее РФ перебросила более 7000 северокорейских солдат к границе с Украиной.
Первые северокорейские военные уже попали под обстрел в Курской области, сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Первые военные кндр уже попали под обстрел на Курщине", - написал Коваленко.
рф перебросила более 7000 солдат КНДР к границе с Украиной: ГУР раскрыло детали2 ноября 2024, 10:09 • 17348 просмотров