россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием. Об этом сообщили в субботу в Главном управлении разведки Минобороны, пишет УНН.

В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор россия перебросила из приморского края рф в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР

По данным разведки, северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов пкс рф.

КНДРовцев москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей