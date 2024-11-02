рф перебросила более 7000 солдат КНДР к границе с Украиной: ГУР раскрыло детали
Киев • УНН
Россия перебросила более 7000 солдат КНДР к границам с Украиной на 28 военно-транспортных бортах. Военных вооружили минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.
россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием. Об этом сообщили в субботу в Главном управлении разведки Минобороны, пишет УНН.
В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор россия перебросила из приморского края рф в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР
По данным разведки, северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов пкс рф.
КНДРовцев москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей
По информации разведки, подготовка войск КНДР, которых государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах дальнего востока рф.
США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен1 ноября 2024, 08:08 • 57877 просмотров