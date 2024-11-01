США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине - конгрессмен

Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне россии, заявил конгрессмен Майк Тернер, председатель комитета по разведке Палаты представителей, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

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россия не должна "открывать сезон" на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска, сказал Тернер во время дискуссии, организованной Атлантическим советом 30 октября.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну. И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - сказал Тернер.

При этом конгрессмен подчеркнул, что решение о нападении на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободными от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", - подчеркнул Тернер.

Как указано, недавно Тернер написал открытое письмо в администрацию, в котором он назвал сообщения о возможном участии войск КНДР в войне россии против Украины "чрезвычайной эскалацией" и потребовал от администрации Байдена-Харрис и партнеров по НАТО "установить красную линию" по использованию северокорейских войск против Украины.

Тернер, конгрессмен-республиканец из штата Огайо, также считает, что украинские военные должны иметь возможность атаковать легитимные военные цели на территории россии оружием, которое поставляют США, или союзники по НАТО, или же собственным оружием без ограничений.

"Сейчас Соединенные Штаты придерживаются политики, согласно которой, Украина не может использовать оружие, предоставленное ей странами НАТО и США для нападения на действительные военные цели в россии. Так, например, если россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами. Это действительная военная цель, на которую они должны иметь возможность ответить. Сейчас в администрации считают это провокацией. Собственно, первый удар со стороны россии должен был бы быть провокацией. Они должны иметь возможность защитить себя", - сказал Тернер.

Напомним

Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.

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