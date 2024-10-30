Сеул анонсував початок переговорів з Україною з приводу візиту спецпредставника Києва до Південної Кореї
Київ • УНН
Офіс президента Південної Кореї повідомив про переговори щодо візиту спецпредставника України цього тижня. За даними розвідки, понад 11 000 північнокорейських військових було відправлено до Росії.
Офіс президента Південної Кореї у середу повідомив про початок переговорів з Україною цього тижня щодо візиту спецпредставника Києва до Південної Кореї, на тлі того, як обидві країни пообіцяли посилити заходи у відповідь на відправлення військ Північної Кореї до росії, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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Високопоставлений чиновник президентського офісу поділився оцінкою розвідки Південної Кореї та її союзників про те, що щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців було відправлено до росії, деякі з них було відправлено до західного регіону росії поблизу кордону з Україною.
Під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у вівторок Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі відправить до Південної Кореї спеціальну делегацію для координації дій у відповідь на відправлення військ Північної Кореї до росії.
"Українській стороні буде потрібно день чи два, щоб призначити спеціального представника та завершити план візиту та проведення тут обговорень", - повідомив чиновник журналістам на умовах анонімності.
На запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання 155-міліметрових артилерійських снарядів Україні, чиновник пояснив, що запиту від української сторони не надходило, і такий план не розглядається.
Південна Корея має намір відправити в Україну групу для моніторингу за військами КНДР30.10.24, 09:59 • 18703 перегляди