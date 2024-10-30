Сеул анонсировал начало переговоров с Украиной по поводу визита спецпредставителя Киева в Южную Корею

Офис президента Южной Кореи в среду сообщил о начале переговоров с Украиной на этой неделе относительно визита спецпредставителя Киева в Южную Корею, на фоне того, как обе страны пообещали усилить меры в ответ на отправку войск Северной Кореи в россию, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Высокопоставленный чиновник президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.

Во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем во вторник Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре отправит в Южную Корею специальную делегацию для координации действий в ответ на отправку войск Северной Кореи в россию.

"Украинской стороне потребуется день или два, чтобы назначить специального представителя и завершить план визита и проведения здесь обсуждений", - сообщил чиновник журналистам на условиях анонимности.

На вопрос о том, рассматривает ли Южная Корея возможность поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине, чиновник пояснил, что запроса от украинской стороны не поступало, и такой план не рассматривается.

Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР