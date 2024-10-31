На Курщину перебросили около 8 тыс. военных из КНДР - Блинкен
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен сообщил о переброске 8000 северокорейских военных в Курскую область. россия провела для них тренировки, ожидается их участие в боевых действиях в ближайшее время.
В Курскую область рф перебросили около 8000 северокорейских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен заявил, что на Курщину перебросили около 8000 северокорейских военных.
"Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Блинкен.
Блинкен добавил, что вскоре США объявят о новых пакетах вооружений для Украины.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, россия провела тренировки для северокорейских войск по применению артиллерии, БПЛА и основных операций пехоты. Войскам КНДР также выдали российскую форму и снаряжение, заявил Остин.
Дополнение
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что северокорейские военные начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в ноябре.