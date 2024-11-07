Трамп и президент Южной Кореи обсудили отправку военных КНДР в рф
Киев • УНН
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по ситуации с Северной Кореей и военного сотрудничества. Лидеры договорились о личной встрече и обсудили вопросы безопасности, экономики и глобальных проблем.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с "убедительной победой", стороны обсудили ситуацию в Северной Корее, в том числе развертывание войск КНДР в россии, согласно заявлению офиса Юна, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Юн поздравил Трампа с победой под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами под его руководством, сообщил журналистам первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ.
В ответ Трамп выразил свою благодарность, заявив, что он с нетерпением ждет продолжения отношений сотрудничества между Южной Кореей и США, отметил Ким.
Во время разговора, который длился около 12 минут, обсуждались вопросы безопасности, экономики и глобальных проблем, и оба лидера согласились вскоре назначить дату и место для личной встречи.
"Они также обсудили ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в россии, и выразили свою обеспокоенность по этим вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине", по словам Кима.
Трамп упомянул, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной отрасли, особенно в военном судостроении, экспорте, ремонте и обслуживании, согласно офису.
Они согласились, что личная встреча будет иметь важное значение для дальнейшего обсуждения этих вопросов, и вскоре согласуют дату и место, добавил Ким.
Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал6 ноября 2024, 12:59 • 21735 просмотров