Трамп и президент Южной Кореи обсудили отправку военных КНДР в рф

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по ситуации с Северной Кореей и военного сотрудничества. Лидеры договорились о личной встрече и обсудили вопросы безопасности, экономики и глобальных проблем.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с "убедительной победой", стороны обсудили ситуацию в Северной Корее, в том числе развертывание войск КНДР в россии, согласно заявлению офиса Юна, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Юн поздравил Трампа с победой под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами под его руководством, сообщил журналистам первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ.

В ответ Трамп выразил свою благодарность, заявив, что он с нетерпением ждет продолжения отношений сотрудничества между Южной Кореей и США, отметил Ким.

Во время разговора, который длился около 12 минут, обсуждались вопросы безопасности, экономики и глобальных проблем, и оба лидера согласились вскоре назначить дату и место для личной встречи.

"Они также обсудили ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в россии, и выразили свою обеспокоенность по этим вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине", по словам Кима.

Трамп упомянул, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной отрасли, особенно в военном судостроении, экспорте, ремонте и обслуживании, согласно офису.

Они согласились, что личная встреча будет иметь важное значение для дальнейшего обсуждения этих вопросов, и вскоре согласуют дату и место, добавил Ким.

Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал6 ноября 2024, 12:59 • 21735 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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