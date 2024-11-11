Рискованная ставка, которая так триумфально оправдалась: Маск оказывает все большее влияние на возвращение Трампа в Белый дом

Несмотря на громкую поддержку миллиардером кандидата-победителя, пока неизвестно захочет ли Трамп во всем слушать основателя SpaceX и Tesla, в частности в некоторых ключевых направлениях своей политики.

Пишет УНН со ссылкой на CNN и Forbes.

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Ставка Илона Маска на лидера республиканцев, который в конце концов одержал победу на выборах президента США, скорее всего, окупится, сделав его самым влиятельным руководителем в новой администрации и даже богаче. Между тем, весьма вероятно, что влияние основателя владелец платформы X на Дональда Трампа увеличивается.

За последние 48 часов клуб Мар-а-Лаго Дональда Трампа был переполнен двумя типами людей: теми, кто ищет работу в будущей администрации новоизбранного президента, и теми, кто пытается повлиять на него.

Состояние 10 самых богатых людей мира резко выросло после победы Трампа. Особенно обогатился Илон Маск

Согласно многим источникам, человеком, который доминировал в ситуации и имел большое влияние, является Илон Маск. Миллиардера видели на курорте Палм-Бич, штат Флорида, почти ежедневно с момента победы Трампа на выборах на прошлой неделе - пишет CNN.

Между тем по данным СМИ, самый богатый человек в мире уже увеличил свой собственный капитал на $21 млрд до $285,6 млрд. Акции Tesla выросли на 15% на новостях о победе Трампа.

Трамп отвечает взаимностью:

Он особенный парень. «Он супергений. Мы должны защитить наших гениев. У нас не так много - сказал Трамп о Маске в своей победной речи.

Справка

Маск, который ранее никогда не был крупным донором избирательных кампаний, перечислил около 120 миллионов долларов Трампу и республиканским кандидатам через свой американский коалиционный избирательный фонд. Также Маск сделал противоречивую раздачу наличных избирателям в ключевых штатах, при чем делал это, несмотря на то, что многочисленные опросы потребителей показали, что такие действия не очень хорошо воспринимаются основной базой покупателей Tesla.

Миллиардер, возможно, не гонится за должностью

Сейчас формально не ожидается, что Маск займет должность в администрации Трампа, на самом деле ему это не нужно, сказал один источник CNN, отметив, что владелец X имеет такое же влияние извне.

Илон Маск - не просто миллиардер, и он не похож на большинство миллиардеров, которые пытаются попасть в политику. Я считаю, что в целом мотивы Маска не основываются на прибыли. Я имею в виду, что он берется за компании, потому что верит, что они могут изменить будущее человечества - сказал Майкл Моррис, профессор лидерства в Колумбийской школе бизнеса.

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Впрочем возможная перспектива должности Маска в администрации приводит некоторых инвесторов в восторг.

Росс Гербер, президент лос-анджелес инвестиционной компании Gerber Kawasaki, ожидает, что Маск будет настаивать на меньшем регулировании:

Это просто хорошо. Знаете ли вы, сколько времени и денег корпорации тратят, просто отвечая на глупые запросы документов, в которых спрашивают о глупостях, о которых сами регулирующие органы понятия не имеют, о чем говорят? - сказал Гербер, чей фонд владеет акциями Tesla на сумму около 60 миллионов долларов.

Расширение «ключевой роли» и еще большее влияние

Впрочем, пока точно неизвестно, способен ли будет Маск влиять на политику Трампа, в частности относительно электромобилей и торговых тарифов.

«Это зависит от того, захочет ли Трамп кого-то слушать. Илон имеет особенно хрупкий баланс стран, которым он должен угодить, включая Китай. Это очень тонкий танец, и я могу или не могу сделать его хорошо», - сказал Гербер.

В большинстве выводов прогнозируется, что тесное сотрудничество между Маском и Трампом, сложившееся за последний год, вероятнее всего, превратит технологического миллиардера, уже крупную фигуру во многих отраслях, в уникальную влиятельную фигуру уже в ближайшие годы.

Напомним

Во время 25-минутного телефонного разговора между Зеленским и Трампом присутствовал Илон Маск. Трамп пообещал поддерживать Украину, а Маск подтвердил продолжение поддержки Starlink.

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