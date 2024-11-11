Представитель российского диктатора путина дмитрий песков говорит, что глава кремля и новоизбранный президент США Дональд Трамп не проводили телефонного разговора, опровергая информацию Washington Post. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

песков заявил, что путин и Трамп не разговаривали после выборов президента США. Он назвал это ложной информацией, не соответствующей действительности.

Он также отметил, что не ведется подготовки к проведению телефонного разговора путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, о возможности которого говорил сам Шольц.

Напомним

Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп разговаривал по телефону с путиным 7 ноября. Один из собеседников издания сообщил, что Трамп посоветовал путину не обострять войну в Украине, напомнив о "значительном военном присутствии" США в Европе.

Министерство иностранных дел Украины отрицает, что было проинформировано о каком-либо телефонном разговоре между Трампом и путиным.

путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW