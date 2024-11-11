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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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В кремле отрицают факт разговора Трампа с путиным, о котором писало Washington Post

В кремле отрицают факт разговора Трампа с путиным, о котором писало Washington Post

Киев  •  УНН

09:45 • 827 просмотра

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Пресс-секретарь путина опроверг информацию о телефонном разговоре между путиным и Трампом после выборов в США. Также он опроверг подготовку к разговору путина с Шольцем.

Представитель российского диктатора путина дмитрий песков говорит, что глава кремля и новоизбранный президент США Дональд Трамп не проводили телефонного разговора, опровергая информацию Washington Post. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

песков заявил, что путин и Трамп не разговаривали после выборов президента США. Он назвал это ложной информацией, не соответствующей действительности.

Он также отметил, что не ведется подготовки к проведению телефонного разговора путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, о возможности которого говорил сам Шольц.

Напомним

Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп разговаривал по телефону с путиным 7 ноября. Один из собеседников издания сообщил, что Трамп посоветовал путину не обострять войну в Украине, напомнив о "значительном военном присутствии" США в Европе.

Министерство иностранных дел Украины отрицает, что было проинформировано о каком-либо телефонном разговоре между Трампом и путиным.

путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW9 ноября 2024, 08:32 • 45336 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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