путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

ukenru
Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 105389 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 116980 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 122457 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 156916 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 118828 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 121190 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120334 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 156760 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131996 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172327 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит новый транш от Всемирного банка: куда пойдут миллиарды долларов

Украина получит новый транш от Всемирного банка: куда пойдут миллиарды долларов

23:47 • 43125 просмотра
Враг атаковал Сумскую область: 8 человек получили ранения

Враг атаковал Сумскую область: 8 человек получили ранения

03:17 • 20060 просмотра
Тарас Чмут: армия нуждается в доукомплектовании 500 тысячами военнослужащих

Тарас Чмут: армия нуждается в доукомплектовании 500 тысячами военнослужащих

03:55 • 33525 просмотра
рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

04:34 • 37185 просмотра
Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

04:47 • 24292 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 156915 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 131604 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 156759 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 159881 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 156649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

20:15 • 45616 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 101785 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 102453 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 110178 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 116891 просмотра
Актуальное
путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

Киев  •  УНН

08:32 • 6921 просмотра

Read in English

ISW сообщает, что путин создает видимость налаживания отношений с Трампом, но не планирует идти на уступки. кремль продолжает придерживаться своих максималистских целей в Украине и на международной арене.

российский диктатор путин вероятно пытается создать видимость того, что он налаживает отношения с Дональдом Трампом, но на самом деле путин подает сигнал своей внутренней аудитории, что кремль не желает уступать ни в одном аспекте своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

"Президент россии путин, похоже, предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет подчиняться интересам и предпочтениям кремля, не предлагая никаких уступок или льгот взамен", - говорится в сообщении.

ISW отмечает, что путин во время выступления в валдайском клубе 7 ноября заявил, что он открыт к дискуссиям, направленным на "восстановление" американо-российских отношений, но США должны начать эти переговоры, и намекнул, что россия будет рассматривать перезагрузку американо-российских отношений, только если США отменят санкции против россии и прекратят поддерживать Украину - условия, которые выгодны исключительно россии и не приносят никакой пользы Соединенным Штатам.

Представитель кремля песков 8 ноября отметил, что заявление путина о переговорах с США не означает, что военные цели россии в Украине изменились, а наоборот, цели россии остаются теми же.

Возможно, путин пытается создать видимость того, что он налаживает отношения с Трампом, но на самом деле путин подает сигнал своей внутренней аудитории, что кремль не желает уступать ни в одном аспекте своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене

- говорится в отчете ISW.

российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что кремль издал пособие для государственных и прокремлевских СМИ с инструкциями освещать заявления путина на валдае, подчеркивая особую роль россии в создании предложенного "нового мирового порядка" и изображая путина как "величайшего в мире" лидера", чье глубокое мышление, „широта политической мысли" и роль „голоса глобального большинства и нового мирового порядка" отличают его от западных политических лидеров, предположительно включая Трампа.

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW8 ноября 2024, 07:59 • 56582 просмотра

Отмечается, что предложенный путиным "новый мировой порядок" подчеркивает взаимосвязанную международную систему без крупных государств или блоков безопасности, но действия кремля противоречат и подрывают предложенные им идеалы и принципы.

путин представил план из шести пунктов своего "нового мирового порядка", который включает:

  • открытость между государствами для взаимодействия друг с другом;
  • отсутствие универсальных догм;
  • учет перспектив всех стран при принятии глобальных решений;
  • отказ от блоков безопасности, объединяющих группы государств;
  • «справедливость для всех», включая искоренение ксенофобии и нетерпимости; и „суверенное равенство“ всех государств.

Однако, как отмечает ISW, предложение путина игнорирует продолжающиеся усилия кремля усилить свою власть и влияние в соседних странах, включая попытки дестабилизации в Молдове и Грузии, заигрывание с группой антизападных государств, таких как Северная Корея, Китайская Народная Республика и Иран и ведение своей незаконной и неспровоцированной захватнической войны в Украине.

"кремль, вероятно, имеет целью использовать эту риторику, чтобы отвлечь и обеспечить правдоподобное отрицание вполне реальных усилий россии подорвать прозападные правительства и осуществлять свое влияние на международном уровне, а также способствовать расширению БРИКС и так называемой "новой евразийской безопасности". архитектура, которую Кремль создал для противостояния НАТО", - говорится в отчете ISW.

Дополнение

путин поздравил Трампа с победой на выборах. российский диктатор заявил о готовности возобновить контакты с западными лидерами.

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и отсутствии контакта с Путиным7 ноября 2024, 20:53 • 46813 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузия