путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

российский диктатор путин вероятно пытается создать видимость того, что он налаживает отношения с Дональдом Трампом, но на самом деле путин подает сигнал своей внутренней аудитории, что кремль не желает уступать ни в одном аспекте своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

"Президент россии путин, похоже, предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет подчиняться интересам и предпочтениям кремля, не предлагая никаких уступок или льгот взамен", - говорится в сообщении.

ISW отмечает, что путин во время выступления в валдайском клубе 7 ноября заявил, что он открыт к дискуссиям, направленным на "восстановление" американо-российских отношений, но США должны начать эти переговоры, и намекнул, что россия будет рассматривать перезагрузку американо-российских отношений, только если США отменят санкции против россии и прекратят поддерживать Украину - условия, которые выгодны исключительно россии и не приносят никакой пользы Соединенным Штатам.

Представитель кремля песков 8 ноября отметил, что заявление путина о переговорах с США не означает, что военные цели россии в Украине изменились, а наоборот, цели россии остаются теми же.

Возможно, путин пытается создать видимость того, что он налаживает отношения с Трампом, но на самом деле путин подает сигнал своей внутренней аудитории, что кремль не желает уступать ни в одном аспекте своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене - говорится в отчете ISW.

российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что кремль издал пособие для государственных и прокремлевских СМИ с инструкциями освещать заявления путина на валдае, подчеркивая особую роль россии в создании предложенного "нового мирового порядка" и изображая путина как "величайшего в мире" лидера", чье глубокое мышление, „широта политической мысли" и роль „голоса глобального большинства и нового мирового порядка" отличают его от западных политических лидеров, предположительно включая Трампа.

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

Отмечается, что предложенный путиным "новый мировой порядок" подчеркивает взаимосвязанную международную систему без крупных государств или блоков безопасности, но действия кремля противоречат и подрывают предложенные им идеалы и принципы.

путин представил план из шести пунктов своего "нового мирового порядка", который включает:

открытость между государствами для взаимодействия друг с другом;

отсутствие универсальных догм;

учет перспектив всех стран при принятии глобальных решений;

отказ от блоков безопасности, объединяющих группы государств;

«справедливость для всех», включая искоренение ксенофобии и нетерпимости; и „суверенное равенство“ всех государств.

Однако, как отмечает ISW, предложение путина игнорирует продолжающиеся усилия кремля усилить свою власть и влияние в соседних странах, включая попытки дестабилизации в Молдове и Грузии, заигрывание с группой антизападных государств, таких как Северная Корея, Китайская Народная Республика и Иран и ведение своей незаконной и неспровоцированной захватнической войны в Украине.

"кремль, вероятно, имеет целью использовать эту риторику, чтобы отвлечь и обеспечить правдоподобное отрицание вполне реальных усилий россии подорвать прозападные правительства и осуществлять свое влияние на международном уровне, а также способствовать расширению БРИКС и так называемой "новой евразийской безопасности". архитектура, которую Кремль создал для противостояния НАТО", - говорится в отчете ISW.

Дополнение

путин поздравил Трампа с победой на выборах. российский диктатор заявил о готовности возобновить контакты с западными лидерами.

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и отсутствии контакта с Путиным