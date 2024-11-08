путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW
Киев • УНН
путин пытается сформировать внешнюю политику избранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на условиях россии, согласно ISW.
Российский диктатор владимир путин пытается сформировать внешнюю политику избранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на условиях россии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Сообщается, что путин выступал на 21-м ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и выступил за перезагрузку отношений между США и россией.
"путин намекнул, что президентская кампания Трампа выражала "желание восстановить отношения с россией, помочь положить конец украинскому кризису", а позже отметил, что россия открыта для "возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами"", - говориться в отчете ISW.
путин, как указано, попытался обвинить США в подрыве отношений между Америкой и россией, отметив, что Соединенные Штаты ввели санкции и ограничения в отношении россии и решили поддержать Украину - не упоминая, что эти меры были ответом на незаконное и ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение рф в Украину.
"Заявление путина подразумевает, что россия примет любую перезагрузку отношений между США и россией только в том случае, если США снимут санкции и ограничения против россии и прекратят поддерживать Украину - фактически полностью на условиях, которые выгодны россии за счет интересов США. путин повторил шаблонную версию о том, что НАТО - "вопиющий анахронизм", обвинил Запад в сохранении блокового менталитета и намеренно выдал вторжение в Украину за попытки НАТО сохранить свою актуальность", - отмечается в отчете.
ISW отмечает, что путин попытался представить БРИКС как неблоковую альтернативу НАТО и ложно намекнул, что россия не заинтересована в том, чтобы стать гегемоном, несмотря на то, что кремль формирует новый антизападный блок, состоящий из Ирана, Северной Кореи и Китая.
Дополнение
путин поздравил Трампа с победой на выборах.