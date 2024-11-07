путин поздравляет Трампа с победой на выборах, но звонить ему не планирует
Киев • УНН
путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США и похвалил его за мужество. Российский диктатор заявил о готовности возобновить контакты с западными лидерами.
российский диктатор владимир путин сделал первый комментарий относительно победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и поздравил его, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Можно как угодно к нему относиться", - заявил путин на заседании международного дискуссионного клуба „Валдай".
По словам российского президента, на него произвело большое впечатление то, как Трамп вел себя во время покушения во время предвыборной кампании: "Он мужественным человеком оказался".
По мнению путина, во время первого президентского срока Трампа "затравили совсем".
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"Я не знаю, что сейчас будет происходить", - продолжил он и напомнил о заявлениях Трампа о готовности „способствовать завершению украинского кризиса".
"На мой взгляд, это заслуживает внимания. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его", - сказал путин.
Он не планирует звонить Трампу, хотя не считает это "позорным".
"Просто не делаю этого", - добавил путин, заявив о готовности возобновить контакты с западными лидерами.
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