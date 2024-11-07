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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и отсутствии контакта с Путиным

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и отсутствии контакта с Путиным

Киев  •  УНН

20:53 • 4997 просмотра

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Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины после победы на выборах. Он также пообщался с около 70 мировыми лидерами, включая Байдена, но не с Путиным.

Трамп заявил, что уже пообщался с Зеленским, но разговора с Путиным еще не было. Об этом сообщают BBC News, передает УНН.

Детали

Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью NBC сообщил, что после победы на выборах еще не общался с президентом террористического государства, но уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Деталей беседы с украинским лидером Трамп не раскрыл, но подчеркнул важность диалога.

Трамп также рассказал, что с момента победы на выборах провел разговоры с примерно 70 мировыми лидерами, среди которых президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Он назвал эти звонки "очень приятными" и "уважительными в обоих направлениях". По словам Трампа, во время разговора с Байденом они договорились о совместном обеде в ближайшем будущем.

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор19 июля 2024, 22:23 • 32142 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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