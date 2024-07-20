Бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, назвав его "очень хорошим", передает УНН.

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Мы с президентом Украины Зеленским сегодня провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешным Национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.

Он осудил ужасную попытку убийства в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединяется в духе единства в эти времена. написал Дональд Трамп в соцсети

Я ценю президента Зеленского за его помощь, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию. добавил Трамп

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