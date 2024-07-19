Дональд Трамп провел встречу с Кимберли Читл, директором Секретной службы США, в Милуоки. Они обсудили попытку покушения на Трампа во время его митинга в Пенсильвании в минувшую субботу.
Кандидат в президент США от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы Кимберли Читл в Милуоки, где проходил съезд республиканцев, со ссылкой на источник сообщило ABC News, пишет УНН.
Детали
«Бывший президент Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы Ким Читлом, чтобы обсудить покушение на него во время его митинга в Пенсильвании в субботу», - сообщил источник.
По словам источника, встреча состоялась во вторник в отеле бывшего президента США в Милуоки.
Это произошло в тот момент, когда республиканцы требуют отставки Читл после смертоносной стрельбы.
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