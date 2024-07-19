Киев • УНН
Дональд Трамп рассказал, как едва избежал пули убийцы на предвыборном митинге. По его словам, пуля пролетела в четверти дюйма от его головы.
Республиканский кандидат в президенты США, экс-президент Дональд Трамп подробно описал момент, когда он едва избежал пули убийцы во время предвыборного митинга в субботу, пишет УНН со ссылкой на BBC и Sky News.
Детали
В полуторачасовой речи на сцене национального съезда Республиканской партии он описал, как почувствовал, как пуля убийцы попала ему в ухо и как действовали агенты Секретной службы.
С перевязанным ухом он сказал восхищенной публике: "Я расскажу вам, что случилось, и вы никогда не услышите этого от меня во второй раз, потому что это очень больно".
78-летний бывший президент США сказал, что пуля "пролетела на расстоянии четверти дюйма от того, чтобы лишить меня жизни".
Трамп вспомнил, что был на трибуне в городе Батлер, и повернулся к экрану, на котором отображалась диаграмма.
Он сказал: "Я услышал громкий свист и почувствовал, как что-то очень, очень сильно ударило меня по правому уху. Я сказал себе: "Ого, что это было? Это может быть только пуля", и поднес правую руку к уху, опустил ее, и моя рука была в крови".
"Я сразу понял, что это очень серьезно, что мы подверглись нападению, и одним движением упал на землю", - отметил он.
Трамп добавил: "Пули продолжали лететь, когда очень отважные агенты Секретной службы бросились на сцену и бросились на меня, чтобы защитить".
"Повсюду лилась кровь, и все же определенным образом я чувствовал себя в безопасности, потому что Бог был на моей стороне", - указал Трамп.
Многие в толпе на съезде республиканцев плакали, когда он сказал на арене, что повсюду лилась кровь.
"Удивительно то, что до выстрела, если бы я не пошевелил головой в последний момент, пуля убийцы точно попала бы в цель, и меня бы не было здесь сегодня", - отметил он.
"Меня здесь не должно было бы быть", - сказал он присутствующим.
А в ответ толпа начала скандировать: "Да, должен".
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США19 июля 2024, 02:58 • 110996 просмотров