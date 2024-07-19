Республиканский кандидат в президенты США, экс-президент Дональд Трамп подробно описал момент, когда он едва избежал пули убийцы во время предвыборного митинга в субботу, пишет УНН со ссылкой на BBC и Sky News.

Детали

В полуторачасовой речи на сцене национального съезда Республиканской партии он описал, как почувствовал, как пуля убийцы попала ему в ухо и как действовали агенты Секретной службы.

С перевязанным ухом он сказал восхищенной публике: "Я расскажу вам, что случилось, и вы никогда не услышите этого от меня во второй раз, потому что это очень больно".

78-летний бывший президент США сказал, что пуля "пролетела на расстоянии четверти дюйма от того, чтобы лишить меня жизни".

Трамп вспомнил, что был на трибуне в городе Батлер, и повернулся к экрану, на котором отображалась диаграмма.

Он сказал: "Я услышал громкий свист и почувствовал, как что-то очень, очень сильно ударило меня по правому уху. Я сказал себе: "Ого, что это было? Это может быть только пуля", и поднес правую руку к уху, опустил ее, и моя рука была в крови".

"Я сразу понял, что это очень серьезно, что мы подверглись нападению, и одним движением упал на землю", - отметил он.

Трамп добавил: "Пули продолжали лететь, когда очень отважные агенты Секретной службы бросились на сцену и бросились на меня, чтобы защитить".

"Повсюду лилась кровь, и все же определенным образом я чувствовал себя в безопасности, потому что Бог был на моей стороне", - указал Трамп.

Многие в толпе на съезде республиканцев плакали, когда он сказал на арене, что повсюду лилась кровь.

"Удивительно то, что до выстрела, если бы я не пошевелил головой в последний момент, пуля убийцы точно попала бы в цель, и меня бы не было здесь сегодня", - отметил он.

"Меня здесь не должно было бы быть", - сказал он присутствующим.

А в ответ толпа начала скандировать: "Да, должен".

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США