Дональд Трамп, выступая на закрытии съезда Республиканской партии в Милуоки, заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

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«Я баллотируюсь на пост президента всей Америки, а не половины Америки. Поэтому сегодня вечером я с гордостью принимаю вашу номинацию на пост президента Соединенных Штатов», - сказал Трамп.

Трамп официально стал кандидатом 15 июля, в первый день съезда.

В Милуоки 15 июля начал работу съезд Республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты. Второй официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США. Вэнс выступал против законопроекта о помощи Украине.

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