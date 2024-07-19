ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В курортном регионе Испании семья экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского возводит новую виллу - "Схемы"

В курортном регионе Испании семья экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского возводит новую виллу - "Схемы"

  •  58402 просмотра
Правительство предлагает повысить военный сбор до 5% и расширить круг плательщиков

Правительство предлагает повысить военный сбор до 5% и расширить круг плательщиков

  •  73950 просмотра
Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей по делу «ПриватБанка»

Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей по делу «ПриватБанка»

  •  54520 просмотра
Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

  •  47444 просмотра
Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Крынках на Херсонщине

Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Крынках на Херсонщине

  •  51932 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  174166 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  172313 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  184363 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  178111 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  218995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

  •  3486 просмотра
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

  •  29371 просмотра
Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

  •  28958 просмотра
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля 2024, 03:03  •  75149 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  116920 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
  •  86560 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  101557 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
  •  104880 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
  •  103306 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
  •  70563 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
  •  50046 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
  •  81292 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
  •  83481 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
17 июля 2024, 16:09  •  113351 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
17 июля 2024, 14:56  •  174166 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Популярные

Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Крынках на Херсонщине

Комитет ВР может рассмотреть вопрос операции в Крынках на Херсонщине

  •  51932 просмотра
Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

  •  47444 просмотра
Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей по делу «ПриватБанка»

Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей по делу «ПриватБанка»

  •  54520 просмотра
Правительство предлагает повысить военный сбор до 5% и расширить круг плательщиков

Правительство предлагает повысить военный сбор до 5% и расширить круг плательщиков

  •  73950 просмотра
В курортном регионе Испании семья экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского возводит новую виллу - "Схемы"

В курортном регионе Испании семья экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского возводит новую виллу - "Схемы"

  •  58402 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  174166 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  172313 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  184363 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  178111 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  218995 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...