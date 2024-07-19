Странам Запада необходимо прекратить внушать себе, что НАТО не переживет второй президентский срок Дональда Трампа, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс критикуют не саму организацию, а отдельных ее членов за недостаточное финансирование оборонных потребностей альянса. Об этом заявил Столтенберг в интервью британской газете The Guardian, передает УНН.

Детали

«Я думаю, важно не заниматься самовнушением и не предполагать, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. По этому поводу были опасения и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее за четыре года... (у альянса появилось.- «Ъ») больше войск, повысилась боеспособность»,- заявил Столтенберг.

Напомним,

На июльском саммите НАТО в 2018 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента, собирался выйти из альянса. Трамп еще тогда жаловался, что европейские союзники недостаточно тратили на оборону и прямо раскритиковал Йенса Столтенберга на двусторонней встрече.

Командование НАТО по координации поддержки Украины заработает в сентябре - Столтенберг