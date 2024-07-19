Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс продолжит существовать в случае переизбрания Трампа. Он призвал не считать, что новая администрация США будет означать конец НАТО, отметив укрепление альянса за последние годы.
Странам Запада необходимо прекратить внушать себе, что НАТО не переживет второй президентский срок Дональда Трампа, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс критикуют не саму организацию, а отдельных ее членов за недостаточное финансирование оборонных потребностей альянса. Об этом заявил Столтенберг в интервью британской газете The Guardian, передает УНН.
Детали
«Я думаю, важно не заниматься самовнушением и не предполагать, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. По этому поводу были опасения и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее за четыре года... (у альянса появилось.- «Ъ») больше войск, повысилась боеспособность»,- заявил Столтенберг.
Напомним,
На июльском саммите НАТО в 2018 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента, собирался выйти из альянса. Трамп еще тогда жаловался, что европейские союзники недостаточно тратили на оборону и прямо раскритиковал Йенса Столтенберга на двусторонней встрече.
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