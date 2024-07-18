Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет действовать в Германии с сентября, заявил в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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«Мы согласились создать командование для координации и оказания помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины», - сказал он по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Британии.

«Это командование заработает в сентябре, оно будет насчитывать 700 человек в Германии... и оно будет обеспечивать поддержку и помощь в безопасности Украины и координировать усилия союзников по НАТО», - отметил Столтенберг.

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