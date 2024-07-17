Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил старшего представителя, который возглавит представительство Альянса в Украине. Им стал Патрик Тернер. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Альянса.

Детали

Должность Тернер займет в сентябре этого года. Ранее в разное время он был помощником Столтенберга по вопросам операций, оборонной политики и планирования. До того Тернер также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании - в частности, министра по вопросам обороны в посольстве Соединенного Королевства.

Для меня настоящая честь быть назначенным Старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь предоставить Украине поддержку от НАТО - заявил Тернер.

Тернер как старший представитель НАТО в Украине будет выполнять роль координатора взаимодействия Альянса с украинской властью.

Он также будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине.

Напомним

Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер пояснил, что гражданский представитель НАТО в Киеве будет заниматься управлением процессом оборонных институтов до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО".