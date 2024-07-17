Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера старшим представителем Альянса во главе миссии в Украине, который будет координировать усилия НАТО и предоставлять оценку ситуации в Украине до момента приобретения ею членства в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил старшего представителя, который возглавит представительство Альянса в Украине. Им стал Патрик Тернер. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Альянса.
Детали
Должность Тернер займет в сентябре этого года. Ранее в разное время он был помощником Столтенберга по вопросам операций, оборонной политики и планирования. До того Тернер также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании - в частности, министра по вопросам обороны в посольстве Соединенного Королевства.
Для меня настоящая честь быть назначенным Старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь предоставить Украине поддержку от НАТО
Тернер как старший представитель НАТО в Украине будет выполнять роль координатора взаимодействия Альянса с украинской властью.
Он также будет координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине.
Напомним
Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер пояснил, что гражданский представитель НАТО в Киеве будет заниматься управлением процессом оборонных институтов до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО".