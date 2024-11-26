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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия готовит ответ на возможные тарифы Трампа: Jack Daniel'S под угрозой

Британия готовит ответ на возможные тарифы Трампа: Jack Daniel'S под угрозой

Киев  •  УНН

 • 4766 просмотра

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Британський уряд розглядє варианти реагування на потенцийні тарифа Трампа на импорт. У бдповідь Британія може запровадити мита на американські товары, включая бурбон Jack Daniel's, а Levi's Harley Davidson.

Сполучено Королевство может повернуть США по тарифу на суто американські продукты, такие как бурбон Jack Daniel's, джинсы Levi'S и Harley Davidsons.

Передает УНН со ссылкой на FT и POLITICO.

Британський уряд вирішує, як реагувати на потенційні тарифи на британські товари, якщо вони будуть запроваджені адміністрацією під керівництвом новообраного президента США Дональда Трампа. 

Речь идет об изменениях относительно предыдущих мер ЕС в отношении США. Великобритания перенесла тарифы из Европейского Союза после Brexit, которые были введены на американские товары во время первого срока Трампа в ответ на крупномасштабные тарифы на европейскую сталь, введенные тогдашним президентом. 

Мита у Великобританії все Щ діяли, коли Британія офіційно покинула ЄС у лютому 2020 року, і включала суто американські продукты, такі як бурбон Jack Daniel's, джинсы Levi's и Harley Davidsons.

Протесты фермеров на границе: Польша обещает масштабную акцию в декабре25 нояб. 2024, 13:02 • 17988 просмотров

Соединенное Королевство может немедленно вернуть эти тарифы в США, если Трамп выполнит свою угрозу ввести 10% -20%-ные пошлины на весь импорт из-за рубежа. Об этом нынешние и бывшие правительственные чиновники сообщили изданию POLITICO.

Трамп пригрозил высокими тарифами нескольким странам

Новоизбранный президент заявил ,что введет 25% Налог на все товары, ввозимые в страну из Канады и Мексики, и дополнительные 10% пошлины на товары из Китая, как один из своих первых шагов на посту президента Соединенных Штатов. которая является крупнейшим импортером товаров в мире, тремя основными поставщиками которой являются Мексика, Китай и Канада.

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы26 нояб. 2024, 10:58 • 107462 просмотра

Цены на фондовые биржи в Лондоне во вторник открылись падением, поскольку предупреждение о тарифах от Дональда Трампа разожгло напряженность в торговой войне.

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Европейский экспорт в США возглавляют машины и транспортные средства (207,6 млрд евро), химикаты (137,4 млрд евро) и другие промышленные товары (103,7 млрд евро), которые вместе составляют почти 90% трансатлантического экспорта блока.

Золото резко упало в цене после назначения нового министра финансов США26 нояб. 2024, 04:03 • 16484 просмотра

Если рост Европы замедлится из-за тарифов Трампа, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может быть вынужден реагировать агрессивно, снизив ставки почти до нуля к 2025 году. И наоборот, Федеральная резервная система США может продолжить повышать ставки, что приведет к "одному из самых больших и продолжительных разногласий в монетарной политике" между ЕЦБ и ФРС с момента создания евро в 1999 году, пишет EuroNews.

Британия вводит крупнейший пакет санкций против "теневого флота" рф25 нояб. 2024, 13:28 • 16822 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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