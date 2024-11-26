Британия готовит ответ на возможные тарифы Трампа: Jack Daniel'S под угрозой

Сполучено Королевство может повернуть США по тарифу на суто американські продукты, такие как бурбон Jack Daniel's, джинсы Levi'S и Harley Davidsons.

Передает УНН со ссылкой на FT и POLITICO.

Британський уряд вирішує, як реагувати на потенційні тарифи на британські товари, якщо вони будуть запроваджені адміністрацією під керівництвом новообраного президента США Дональда Трампа.

Речь идет об изменениях относительно предыдущих мер ЕС в отношении США. Великобритания перенесла тарифы из Европейского Союза после Brexit, которые были введены на американские товары во время первого срока Трампа в ответ на крупномасштабные тарифы на европейскую сталь, введенные тогдашним президентом.

Мита у Великобританії все Щ діяли, коли Британія офіційно покинула ЄС у лютому 2020 року, і включала суто американські продукты, такі як бурбон Jack Daniel's, джинсы Levi's и Harley Davidsons.

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Соединенное Королевство может немедленно вернуть эти тарифы в США, если Трамп выполнит свою угрозу ввести 10% -20%-ные пошлины на весь импорт из-за рубежа. Об этом нынешние и бывшие правительственные чиновники сообщили изданию POLITICO.

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Новоизбранный президент заявил ,что введет 25% Налог на все товары, ввозимые в страну из Канады и Мексики, и дополнительные 10% пошлины на товары из Китая, как один из своих первых шагов на посту президента Соединенных Штатов. которая является крупнейшим импортером товаров в мире, тремя основными поставщиками которой являются Мексика, Китай и Канада.

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Цены на фондовые биржи в Лондоне во вторник открылись падением, поскольку предупреждение о тарифах от Дональда Трампа разожгло напряженность в торговой войне.

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Европейский экспорт в США возглавляют машины и транспортные средства (207,6 млрд евро), химикаты (137,4 млрд евро) и другие промышленные товары (103,7 млрд евро), которые вместе составляют почти 90% трансатлантического экспорта блока.

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Если рост Европы замедлится из-за тарифов Трампа, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может быть вынужден реагировать агрессивно, снизив ставки почти до нуля к 2025 году. И наоборот, Федеральная резервная система США может продолжить повышать ставки, что приведет к "одному из самых больших и продолжительных разногласий в монетарной политике" между ЕЦБ и ФРС с момента создания евро в 1999 году, пишет EuroNews.

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