Золото резко упало в цене после назначения нового министра финансов США
Киев • УНН
Цены на золото снизились на 3,4% до $2619,66 за унцию из-за назначения Скотта Бессента министром финансов США. На падение также повлияли сообщения о возможном перемирии между Израилем и "Хезболлой".
Цены на золото упали более чем на 3%, после того, как Трамп назначил Скотта Бессента министром финансов США, а также в связи с сообщениями о возможном соглашении о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Спотовая цена на золото упала на 3,4% до $2619,66 за унцию, что является самым большим дневным процентным падением с 7 июня. Фьючерсы на золото в США снизились на 3,5% до $2618,50.
Сегодняшнее падение цен на золото примерно на 100 долларов так же серьезно по масштабам и темпам, как и распродажа после выборов в США 6 ноября
По словам Шилса, ключевыми факторами распродажи слитков стали потенциальное соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" и назначение Бессента.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что цена на золото выросла до $2688 за унцию на фоне эскалации войны в Украине.
Золото дорожает на фоне эскалации войны в Украине - Reuters22 нояб. 2024, 09:03 • 15765 просмотров