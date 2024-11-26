Золото резко упало в цене после назначения нового министра финансов США

Цены на золото упали более чем на 3%, после того, как Трамп назначил Скотта Бессента министром финансов США, а также в связи с сообщениями о возможном соглашении о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Спотовая цена на золото упала на 3,4% до $2619,66 за унцию, что является самым большим дневным процентным падением с 7 июня. Фьючерсы на золото в США снизились на 3,5% до $2618,50.

Сегодняшнее падение цен на золото примерно на 100 долларов так же серьезно по масштабам и темпам, как и распродажа после выборов в США 6 ноября - сказал руководитель отдела стратегии по металлам компании MKS Pamp Ники Шилс.

По словам Шилса, ключевыми факторами распродажи слитков стали потенциальное соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" и назначение Бессента.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что цена на золото выросла до $2688 за унцию на фоне эскалации войны в Украине.

Золото дорожает на фоне эскалации войны в Украине - Reuters