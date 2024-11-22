Золото дорожает на фоне эскалации войны в Украине - Reuters

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Цена на золото выросла до $2688 за унцию, показав самый большой недельный рост за 13 месяцев из-за геополитического напряжения. Инвесторы предпочитают безопасные активы, тогда как европейские биржи демонстрируют незначительный рост.

Рост геополитического напряжения, вызванный эскалацией войны в Украине, значительно повлиял на финансовые рынки. Золото демонстрирует самый сильный недельный прирост за 13 месяцев, инвесторы ищут безопасные активы, а цены на нефть и газ достигли новых максимумов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Золото на пути к самому большому недельному росту за последние 13 месяцев из-за роста геополитического напряжения. Инвесторы обращаются к безопасным активам, тогда как акции в Азии поднялись благодаря восстановлению техсектора после роста продаж Nvidia.

Неделя была напряженной: Россия снизила порог для использования ядерного оружия и запустила ракету по Украине, что уменьшило интерес к рисковым активам, хотя биткойн приблизился к отметке в 100 000 долларов.

Европейские биржи ожидают незначительного роста: фьючерсы на Eurostoxx 50, DAX и FTSE поднялись в пределах 0,17-0,35%. Тем временем цены на газ в Европе достигли максимума за год, а инвесторы искали безопасные активы, что поддержало курс швейцарского франка и немецкие облигации.

В Азии акции производителей чипов выросли, особенно в Тайване (+1,5%) и Южной Корее (+1%), после рекордного роста акций Nvidia. Однако в Китае настроения ухудшились из-за слабых корпоративных прибылей: индексы CSI300 и Hang Seng упали на 1,6% и 1,75% соответственно.

Золото подорожало на 0,7% до $2688 за унцию, показав рост более 4,5% за неделю, что стало лучшим результатом с октября 2023 года.

Акции Adani Group и их облигации остаются под давлением после обвинений главы компании Гаутама Адани в мошенничестве, выдвинутых прокуратурой США.

россия снизила порог для применения ядерного оружия и запустила гиперзвуковую ракету по Днепру. Эта эскалация привела к росту цен на нефть: Brent выросла на 4,5% за неделю и достигла $74,44 за баррель.

Евро продолжает падение из-за экономических и политических проблем в ЕС, опустившись до $1,0469, близко к минимуму прошлого года. В то же время индекс доллара вырос на 0,4%, достигнув 13-месячного максимума.

В Японии базовая инфляция в октябре оставалась выше 2%, что усилило давление на повышение ставок. Вероятность поднятия ставки Банком Японии до конца года оценивается в 57%, поддерживая курс иены, которая завершила неделю на уровне 154,82 за доллар.

Напомним

Китайские геологи обнаружили сверхбольшие запасы золота на месторождении в центральной провинции Хунань.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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