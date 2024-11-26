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Нехаммер предложил Трампу сделать Австрию площадкой для переговоров Украины и рф

Нехаммер предложил Трампу сделать Австрию площадкой для переговоров Украины и рф

Киев  •  УНН

 • 740 просмотра

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Канцлер Австрии Нехаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом предлагает Австрию в качестве места для мирных переговоров Украины и рф, передает УНН со ссылкой на PULS 24.

Детали

Нехаммер сказал, что разговор с Трампом быстро перешел на российско-украинскую войну.

"Трамп попросил меня дать мою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с путиным и Зеленским. Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", - сказал Нехаммер.

Он также предложил Австрию в качестве места для возможных мирных переговоров: "Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну".

По информации издания, Трамп был очень хорошо информирован о позициях Австрии и военном прошлом Нехаммера.

"У меня сложилось впечатление, что он думал о прекращении войны в очень эмоциональном, позитивном ключе... Я верю, что он способен снова развить новую динамику", - сказал Нехаммер в ответ на вопрос о том, хочет ли Трамп сократить военную поддержку Украины.

Украина концентрируется на реализации обещаний Трампа - Стефанишина25 нояб. 2024, 20:10 • 48249 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
avstriyaАвстрия
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина