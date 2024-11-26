Нехаммер предложил Трампу сделать Австрию площадкой для переговоров Украины и рф
Киев • УНН
Канцлер Австрии Нехаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом предлагает Австрию в качестве места для мирных переговоров Украины и рф, передает УНН со ссылкой на PULS 24.
Детали
Нехаммер сказал, что разговор с Трампом быстро перешел на российско-украинскую войну.
"Трамп попросил меня дать мою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с путиным и Зеленским. Он также поделился со мной своей точкой зрения. И после этого мы очень быстро заговорили о том, насколько важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", - сказал Нехаммер.
Он также предложил Австрию в качестве места для возможных мирных переговоров: "Я включил Австрию в игру как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну".
По информации издания, Трамп был очень хорошо информирован о позициях Австрии и военном прошлом Нехаммера.
"У меня сложилось впечатление, что он думал о прекращении войны в очень эмоциональном, позитивном ключе... Я верю, что он способен снова развить новую динамику", - сказал Нехаммер в ответ на вопрос о том, хочет ли Трамп сократить военную поддержку Украины.
Украина концентрируется на реализации обещаний Трампа - Стефанишина25 нояб. 2024, 20:10 • 48249 просмотров