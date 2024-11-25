Украина концентрируется на реализации обещаний Трампа - Стефанишина

Украина сейчас концентрируется на реализации обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа в лучший для себя способ, но принципиальная позиция Украины в том, что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в разговоре с журналистами, передает УНН.

Детали

Как отметила Стефанишина, сейчас Украина концентрируется на наиболее четких обещаниях президента Трампа, который брал на себя публичное обязательство перед победой

"Продолжаются активные контакты с обеими администрациями - действующей, будущей. Руководитель Офиса президента коммуницирует и элементы Плана победы, в котором есть все пункты, но, я думаю, что тот момент, который мог бы быть для приглашения в НАТО, не был использован действующей администрацией. Поэтому сегодня мы концентрируемся на реализации обещаний президента Трампа в лучший для себя способ, но принципиальная позиция всех нас, народа Украины и Президента, что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", - добавила Стефанишина.

Напомним

Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что их администрация и администрация действующего президента США Джозефа Байдена сотрудничают в решении вопроса войны в Украине.